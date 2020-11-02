«Тулагоргаз» ввел в эксплуатацию новый газораспределительный пункт от Тульской ГРС

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 ноября 2020, 18:20

Специалисты «Тулагоргаза» завершили второй этап реконструкции газопровода среднего давления от Тульской газораспределительной станции (ГРС) и ввели в эксплуатацию дополнительный газораспределительный пункт (ГРП) в районе поселка Петровский Привокзального округа Тулы.

Второй этап реконструкции включал в себя установку дополнительного ГРП блочного типа, пуско-наладочные работы и перевод газоснабжения Привокзального округа Большой Тулы на режим высокого давления. При этом подача газа существующим потребителям приостановлена не была.

Внутри ГРП установлено высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем современным требованиям.

«Мероприятие было направлено на устранение существующих ограничений в работе системы газоснабжения Привокзального округа Большой Тулы. В результате проведенных работ давление газа увеличилось в два раза — с 0,3 Мпа до 0,6 Мпа», — сказал генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.

Новая система газоснабжения позволит улучшить газоснабжение существующих потребителей и обеспечить бесперебойную подачу природного газа в осенне-зимний период. Кроме того, будут созданы условия для газификации перспективных потребителей Привокзального округа Большой Тулы.

Справка

Работы включали в себя два этапа. Во время первого этапа газовики осуществили отрезку части старого газопровода и врезку крановых узлов для последующего подключения нового ГРП, проверку оборудования на герметичность.

Оба этапа были проведены в рекордные сроки — за один месяц.

Проект был реализован в рамках инвестиционной программы АО «Тулагоргаз».

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