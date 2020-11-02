Ф. Мухаметшин: Сохранению памяти и памятников в Молдове всегда уделяется достойное внимание

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за выборами Президента Республики Молдова.

Сенаторы Российской Федерации посетили Республику Молдова, где в составе миссий международных наблюдателей от МПА СНГ, Исполнительного комитета СНГ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России приняли участие в наблюдении за выборами Президента Республики Молдова.

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В рамках визита делегации состоялись встречи с председателем Центризбиркома Республики Молдова Дорин Чимилом, Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаны, а также с рядом кандидатов на пост Президента Республики Молдова.

В течение дня голосования 1 ноября 2020 года сенаторы посетили в общей сложности 35 избирательных участков, расположенных в муниципалитетах Кишинев, Новые Анены, Резина, Штефан-Водэ, в том числе на открытии избирательных участков и на подсчете голосов после их закрытия.

По данным Центризбиркома Республики Молдова, лидерами избирательной гонки стали Майя Санду (36,16 проц.), Игорь Додон (32,61 проц.), Ренато Усатый (16,9 проц.), Виолетта Иванова (6,49 проц.).

В соответствии с законодательством Республики Молдова 15 ноября 2020 года предстоит второй тур голосования.

В рамках визита в Молдову делегация Совета Федерации 31 октября приняла участие в торжественном открытии после реставрации памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву, который находится в селе Чокылтень Оргеевского района. Средства на восстановление памятника выделены правительствами Татарстана и Пермского края, а также местными властями. От Совета Федерации были возложены венки к памятнику.

Выступая на открытии памятника, руководитель делегации Совета Федерации Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области отметил, что проведение таких акций в год 75-летия Великой Победы символично.

«Это является одним из ярких проявлений дружбы между нашими государствами — Россией и Молдовой. За годы своей работы в Молдове я видел, что сохранению памяти и памятников всегда было уделено достойное внимание», — сказал Фарит Мухаметшин.

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