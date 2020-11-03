А. Епишин провел совещание, посвященное государственной программе «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации и предлагаемым изменениям государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы.

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом СФ по экономической политике.

В совещании участвовали сенаторы Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Счетной палаты, ПАО «ОАК», эксперты.

Олег Бочаров проинформировал о ходе реализации и предлагаемых изменениях государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы. Он отметил, что параметры программы существенно не изменились. «В рамках подписанного Председателем Правительства Национального плана по экономике бюджет программы оставлен неизменным».

Совещание по вопросу реализации и предлагаемым изменениям государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы

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Андрей Епишин

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Сергей Рябухин

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Александр Пронюшкин

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Андрей Епишин

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Совещание по вопросу реализации и предлагаемым изменениям государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы

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Совещание по вопросу реализации и предлагаемым изменениям государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы

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Совещание по вопросу реализации и предлагаемым изменениям государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2021–2023 годы

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Замминистра отметил, что подержание летной годности особенно важно в условиях пандемии и связанного с ней сокращения авиаперелетов в мире.

«Мы консолидируем на сегодняшний день все меры государственной поддержки, связанные с кредитной нагрузкой на эксплуатанта. Весь комплекс субсидирования банковских займов, начиная от производителя, банка, лизинговой компании, эксплуатанта концентрируется в одних руках. С помощью этого маневра наша субсидиарная поддержка увязана с эксплуатацией, и мы понимаем, что только через эксплуатацию, через высокий налет, через надежность промышленность получит все эти средства».

Аудитор Счетной палаты Андрей Перчян отметил, что, с одной стороны, нельзя уменьшать динамику реализации госпрограммы. «В то же время мы констатируем из года в год, что уровень исполнения государственной программы – 60 процентов и ниже — не по деньгам, а по достижению показателей».

И. о. директора Департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Максим Колесников отметил сбалансированность и качественную подготовку госпрограммы. Он затронул тему развития малой авиации и вопросы локализации отрасли.

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