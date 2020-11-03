А. Кутепов и С. Митин подготовили законопроект «О безопасности упакованной питьевой воды»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области подготовили законопроект «О безопасности упакованной питьевой воды».

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Документ направлен на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для получения отзыва.

Как сообщил Андрей Кутепов, законопроект разработан в целях обеспечения населения качественной упакованной питьевой водой как важнейшего фактора здоровья человека, а также регулирования оборота упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду в части, не урегулированной нормативными актами Евразийской экономической комиссии Таможенного союза.

Сенатор отметил, что в настоящее время регулирование обращения упакованной питьевой воды установлено в 10 законодательных актах РФ. Это Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и другие. Обеспечение регулирования осуществляют 14 министерств и ведомств.

Тем не менее, по словам Андрея Кутепова, качество воды, потребляемой населением России, не обеспечивается на уровне международных стандартов. Проведенный анализ национального и международного законодательства и полномочий органов государственной власти в области обращения упакованной питьевой воды указывает на необходимость урегулирования в законодательстве ряда вопросов. Нужно предусмотреть в Уголовном кодексе РФ ужесточение ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, наименование места происхождения товара, географического указания для пищевой продукции, в том числе для упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, в случае причинения легкого и средней тяжести вреда здоровью человека.

Также нужно урегулировать вопрос отнесения лечебной минеральной воды и лечебно-столовой минеральной воды к лекарственным средствам, предусмотреть запрет использования источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, без установления границ зон санитарной охраны, определить методы идентификации упакованной питьевой воды на соответствие нормативам и стандартам, установленным санитарно-гигиеническими требованиями в соответствующих документах.

Проект Федерального закона «О безопасности упакованной питьевой воды» направлен, в том числе на решение части указанных вопросов, отметил Андрей Кутепов.

Законопроектом вводятся такие категории регулирования как классификация источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, а также реестр источников природной питьевой воды и природной минеральной воды. Устанавливается прямой запрет использования источников питьевой воды, предназначенной для упаковки без установления границ зон санитарной охраны. Отсутствие зон санитарной охраны является прямым нарушением нормативов и стандартов и приводит к риску производства не качественной и не безопасной упакованной питьевой воды.

Вводятся требования по лицензированию деятельности по добыче питьевой воды, предназначенной для упаковки, а также перечень необходимых документов для получения такой лицензии. Определены способы упаковки и транспортировки упакованной питьевой воды до потребителя, в том числе через сеть торговых автоматов.

Законопроектом предусматривается введение порядка выдачи, приостановления, аннулирования документов, подтверждающих наличие специальных свойств (лечебно-профилактических или возможность использования в питании детей различного возраста). Указанные документы необходимы для государственной регистрации лечебных, лечебно-столовых природных минеральных вод и вод питьевых для детского питания. В настоящее время выдача указанных документов не регламентирована, типовая форма не разработана, что фактически затрудняет государственную регистрацию и проведение проверок по достоверности сведений, содержащихся в документах государственной регистрации.

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