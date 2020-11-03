Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации получил новые, очень ответственные дополнительные полномочия, отметила Председатель верхней палаты.

Обсуждение с Советом Федерации кандидатур на посты руководителей ФСБ, Службы внешней разведки, Министерства обороны, Росгвардии, МВД и МИД – это серьезный шаг к демократизации государственно-политической системы России, заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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«В соответствии с одобренными нами законами Совет Федерации получил новые, очень ответственные, важные дополнительные полномочия», — сказала она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что обсуждение будет проходить публично. «Важно, чтобы не только мы, сенаторы, но общество видело, какие кандидатуры предлагаются, с какой программой они идут на эту должность, чтобы они могли ответить на те вопросы, которые волнуют общество».

«И, конечно же, это потребует от нас ответственного подхода, чтобы обсуждение не было формальной процедурой. К нему надо будет тщательно готовиться», — отметила спикер верхней палаты.

Валентина Матвиенко дала протокольное поручение председателю Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславу Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области внести соответствующие изменения в Регламент СФ, где будет подробно описана процедура проведения консультаций.

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