В. Матвиенко: Совет Федерации обеспечит реализацию мер для улучшения жизни населения в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ считает, что выработанные предложения по улучшению ситуации могут быть востребованы и в других регионах нашей страны.

Сенаторы провели системный, глубокий анализ ситуации в Норильске и выработали рекомендации, которые могут быть полезны и для других российских регионов. Об этом рассказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отвечая на вопросы журналистов.

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«Три комитета Совета Федерации осуществили парламентское расследование причин серьезной экологической аварии в Норильске», — сказала Валентина Матвиенко. По мнению Председателя СФ, эти выработанные предложения по улучшению ситуации могут быть востребованы и в других регионах нашей страны.

На заседании верхней палаты российского парламента было принято Постановление «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края».

Будем в жестком режиме контролировать его выполнение, взаимодействовать со всеми участниками этого процесса

«Совет Федерации как палата регионов взял на себя ответственность за реализацию Постановления и всех мер, которые в нем прописаны. Будем в жестком режиме контролировать его выполнение, взаимодействовать со всеми участниками этого процесса. Рассчитываем, что как минимум через три года ситуация в Норильске кардинально поменяется», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По словам Председателя СФ, «Норникель» занял конструктивную позицию, взяв на себя серьезные обязательства по изменению ситуации в городе Норильске: участие в реновации жилья, строительстве детских садов, школ, поликлиник, иной социальной инфраструктуры. «Приветствуем такой конструктивный подход».

Валентина Матвиенко также сообщила, что готовит информационную записку на имя Президента Российской Федерации. В документе будет не только изложена фактически сложившаяся в Норильске ситуация, но и предложены первоочередные меры для ее исправления. «В ближайшее время мы закончим подготовку этого материала, и представим его Президенту Российской Федерации».

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