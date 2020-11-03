В Подмосковье направлено в суд уголовное дело о мошенническом хищении у дольщиков группы компаний «Сабидом» свыше 4 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Солнечногорская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей группы компаний «Сабидом». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование преступлений о мошенническом хищении денежных средств участников долевого строительства коттеджных посёлков в Солнечногорском районе Подмосковья начато в 2016 году по требованию прокуратуры Московской области после изучения в порядке надзора материала проверки, проведённой ГУ МВД России по региону.

Следствие полагает, что обвиняемый совместно с иными участниками организованной группы под предлогом возведения коттеджных посёлков «Белый город» и «Немецкая деревня» незаконно завладели денежными средствами граждан на общую сумму свыше 4 млрд рублей, не выполнив взятые на себя обязательства.

Ранее приговором суда шестеро соучастников обвиняемого осуждены на сроки от 4 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Сам он скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию с территории Грузии.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

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