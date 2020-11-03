В Севастополе прокуратура добивается возмещения ущерба в размере почти 1,9 млн рублей, причиненного департаменту здравоохранения при исполнении государственного контракта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Арзгирский районный суд Ставропольского края удовлетворил иск прокурора Ленинского района г. Севастополя к бывшему учредителю и генеральному директору строительной фирмы, который ранее был осужден за совершение мошенничества при исполнении государственного контракта.

Установлено, что, являясь руководителем фирмы-подрядчика, злоумышленник завысил стоимость выполненных работ при проведении капитального ремонта помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» и незаконно завладел бюджетными денежными средствами на сумму более 2 млн рублей.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокурор Ленинского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах г. Севастополя в лице департамента здравоохранения.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и с учетом частичного погашения ущерба вынес решение о взыскании с осужденного денежных средств в размере почти 1,9 млн рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI