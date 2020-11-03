«Газпром межрегионгаз Белгород» предъявил в службу судебных приставов 3 000 исполнительных документов о взыскании задолженности

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 ноября 2020, 16:40

Задолженность населения Белгородской области за газ превысила 178,7 млн рублей. С начала года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» направило в отделы УФССП региона более 3000 исполнительных документов о взыскании. Неплательщики получили 115 тысяч уведомлений, досудебных предупреждений, претензий.

По предъявленным исполнительным документам судебные приставы взыскали с абонентов-должников 8,8 млн рублей.

«Газоснабжающая компания принимает весь комплекс предусмотренных законом мер, чтобы взыскать просроченную задолженность. Добросовестно выполняя договорные обязательства по бесперебойной подаче газа, мы рассчитываем на ответственность и соблюдение платежной дисциплины потребителями», — рассказал заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

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