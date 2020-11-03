«Газпром» получил рекордный дебит газа на шельфе Карского моря

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 ноября 2020, 16:05

Проведены очередные испытания разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи — в верхних горизонтах. Ранее с помощью этой скважины в нижних горизонтах была открыта новая залежь.

В ходе исследований получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки. Это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе. Он свидетельствует о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения.

Для обеспечения надежных поставок газа потребителям на долгосрочную перспективу «Газпром» последовательно развивает ресурсную базу. Одна из ключевых задач в рамках этой работы — комплексный подход к изучению и освоению шельфа арктических морей. Он обеспечивает высокую результативность геологоразведочных работ в суровых природно-климатических условиях шельфа. Компания успешно преодолевает трудности, связанные с недостаточной развитостью инфраструктуры и ограниченностью рынка сервисных услуг.

Справка

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн куб. м и относятся к категории уникальных.

В октябре в результате бурения и испытания разведочной скважины на месторождении открыта новая залежь. Получен промышленный приток газа дебитом около 600 тыс. куб. м в сутки, свидетельствующий о значительных объемах газа в залежи.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы».

Месторождение им. В.А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

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