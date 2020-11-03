Source: Russia – Council of the Federation

Принимаемые меры направлены на создание комфортных условий для жизни и повышение уровня благосостояния российских семей, отметила вице-спикер СФ.

Льготная ипотека – одна из эффективных мер поддержки многодетных семьей. Такое мнение высказала заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя выделение Правительством РФ 5,5 млрд рублей дополнительно многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам.

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По инициативе Президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 г. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей. В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей из федерального бюджета.

«Государство поможет полностью или частично погасить ипотеку ещё 12 тысячам многодетных семей. С учетом расширения материнского капитала, общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит один миллион рублей. Уверена, что такая помощь самым положительным образом будет влиять на рождаемость», — подчеркнула Галина Карелова.

Заместитель Председателя СФ также напомнила, что для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита распространена льготная ставка ипотеки – шесть процентов годовых. «Это значительно расширило круг получателей поддержки. Если в 2018 году ипотекой воспользовалось лишь 4447 семей, то в 2019 году их число возросло в десять раз. Льготы по ипотеке стали наиболее востребованной помощью семьям с детьми», — сказала она.

Принимаемые меры направлены на создание комфортных условий для жизни и повышение уровня благосостояния российских семей, что особенно важно в условиях новых вызовов, заявила вице-спикер СФ.

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