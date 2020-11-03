К. Косачев: Новым Председателем МПС на период 2020–2023 гг. стал Д. Пашеку

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе сессии Руководящего Совета МПС приняты решения по вопросам, касающимся функционирования организации.

Завершилась 206-я сессия Руководящего Совета Межпарламентского Союза в формате видеоконференции.

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В мероприятии приняли участие представители 145 стран.

В делегацию Федерального Собрания Российской Федерации вошли заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Как сообщил Константин Косачев, в ходе сессии были приняты решения по вопросам, касающимся функционирования МПС, в частности, в отношении бюджета и программы работы организации на 2021 год. Также состоялись выборы нового Председателя.

По итогам тайного голосования, получив абсолютное большинство голосов — 222 голоса из 406 проголосовавших – новым Председателем МПС на период 2020–2023 гг. стал Дуарте Пашеку, член Собрания Португальской Республики.

Предыдущий Председатель МПС – Габриэла Куэвас Баррон, избрание которой состоялось в 2017 году на 137-ой Ассамблее МПС, прошедшей в Санкт-Петербурге и ставшей рекордной по большинству параметров.

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