М. Шадаев: Темпы реализации программы по преодолению «цифрового неравенства» будут увеличены

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступил на 491 заседании Совета Федерации. В рамках «правительственного часа» Министр рассказал о ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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Цель программы, отметил Максут Шадаев, стимулировать появление тех цифровых сервисов, которые сделают жизнь наших граждан удобней, комфортней, позволят вывести ее на качественно другой уровень.

«Это касается и бизнеса. Цифровые сервисы должны снижать издержки для бизнеса, должны стимулировать конкуренцию, доступ на новые рынки».

Для этого, по словам Министра, необходимо решить пять главных задач. Во‑первых – обеспечить быстрый доступный интернет на всей территории страны. «Доступный и в техническом, и в финансовом смысле». Второе – чтобы граждане смогли пользоваться этими сервисами, имели необходимые навыки. «Отрасль должна иметь необходимые кадры, чтобы производить конкурентоспособные цифровые решения».

Третья задача – обеспечить безопасность цифровых данных граждан, безопасность их взаимодействия в цифровых каналах и борьбу с угрозами в киберпространстве. Четвертая задача: отрасль информационных технологий, цифровых решений должна занять достойное место на мировом рынке. «У нас есть все возможности для успешной конкуренции».

Пятое направление – цифровое госуправление, цифровые госсервисы. «Оцифровка в этой сфере является катализатором многих других важных изменений».

По словам Максута Шадаева, в период пандемии цифровые сервисы оказались чрезвычайно востребованы. «Это стало особенно заметно в таких сферах как образование и здравоохранение. Но, вместе с тем, пандемия выявила и ряд проблем, связанных с развитием цифровых технологий».

Среди них, отметил Министр, отсутствие доступа к интернету в целом ряде населенных пунктов. «Кроме того, выявились болевые точки в части внедрения цифровых решений в бюджетной сфере, проявилась и зависимость нашей страны от зарубежных разработок».

В октябре нынешнего года была утверждена новая редакция программы «Цифровая экономика», сказал Максут Шадаев. Он поблагодарил сенаторов, Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации за конструктивное взаимодействие. В частности, в решении вопросов о создании к 2024 году во всех школах страны внутренних WI-FI-сетей, в обеспечении учителей персональными планшетами, в реализации проекта по повышению квалификации учителей, формированию у них навыков использования цифровых технологий и решений.

Кроме того, отметил Министр, к 2022 году должны быть созданы отечественные интернет-сервисы для проведения онлайн-занятий в школах и вузах.

Министр остановился на приоритетах и ближайших задачах, стоящих перед отраслью. Он также ответил на вопросы сенаторов, связанные с доступностью интернета в удаленных населенных пунктах, реализацией программы цифровизации в регионах РФ, использованием онлайн-технологий в образовании, развитием сервисов госуслуг, применением отечественного софта госорганами и госкорпорациями, защитой персональных данных.

В ходе дискуссии первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области поднял тему устранения «цифрового неравенства». «В этом году должны быть установлены точки доступа от 100 до 250 жителей, раньше эта граница была 250–500 человек. По данным компании «Ростелеком», она имеет все технические возможности для завершения этого проекта в кратчайшие сроки. Однако, в ближайшие три года по данному направлению предусмотрено сокращение федерального бюджета на 50 процентов. При том, что финансирование осуществляется за счет специальных налоговых платежей, а снижение объема их поступления на 2021, 2022 и 2023 годы не прогнозируется. Учитывая социальную значимость этой программы для жителей малых населенных пунктов, мы предлагаем Правительству вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность восстановления финансирования в полном объеме», – сказал первый вице-спикер СФ.

Максут Шадаев подтвердил, что, благодаря поддержке парламентариев, этот вопрос уже решен с Министерством финансов. «Программа будет профинансирована в полном объеме, темпы реализации программы по преодолению «цифрового неравенства» будут увеличены. Осталось подключить 2500 тысяч населенных пунктов. И со следующего года уже пойдет подключение от 100 до 250 жителей», – сказал Максут Шадаев.

Интернет и мобильная связь должны быть доступны для каждого жителя страны вне зависимости от его места проживания, сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Необходимо связать всю нашу страну единой цифровой идеологией. Это очень сложная, но выполнимая задача. Государство и на федеральном, и на региональном уровне выделяет огромные средства на цифровизацию страны. Нужны четкие механизмы контроля за расходованием этих средств, эффективностью реализации программы «Цифровая экономика», — подчеркнула глава СФ. Она предложила продолжить тесное взаимодействие между Министерством и парламентариями для успешного решения этой задачи.

По итогам обсуждения был принят проект Постановления Совета Федерации. Документ будет доработан с учетом состоявшейся дискуссии и предложений, прозвучавших в ходе обсуждения.

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