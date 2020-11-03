На ледоколе «Виктор Черномырдин» поднят государственный флаг

Source: President of Russia – Kremlin

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической установкой, обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 – может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Оснащён двумя вертолётными площадками, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.

Президент ознакомился с системами управления судном, осмотрел стенды с информацией о перспективах развития морской логистики в Балтийском море.

Позднее на борту ледокола Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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Выступление на церемонии поднятия государственного флага России на ледоколе «Виктор Черномырдин»

В.Путин: Дорогие друзья! Уважаемый Александр Сергеевич [Труханович]!

Мы все переживаем непростые времена, каждый день говорим об этом. Но пандемия пандемией, а жизнь продолжается, и мы двигаемся вперед – много раз уже говорил об этом, – не откладывая на потом наших планов.

И сегодня мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе, самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина.

Сегодня мы чтим память этого замечательного человека. Виктор Степанович ушёл из жизни ровно 10 лет назад. Он был действительно руководителем, политиком государственного и – без всякого преувеличения – исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу.

И не могу не отметить, что во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый, технологический потенциал промышленности, ТЭКа, других индустриальных отраслей промышленности.

Вообще, он был работоголик. Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине.

И потому символично, что этот современный, хорошо оснащённый ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за труд всем, кто принимал участие в его создании.

Благодаря вам ледокольный флот нашей страны получил мощное судно высокого ледового класса. Эти характеристики позволяют задействовать его в решении широкого круга вопросов, и прежде всего – в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.

Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России – великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов.

Дорогие друзья! Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. И это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые, передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса.

Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они безусловно справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами.

Хочу пожелать всем больших свершений и, конечно, плодотворной работы экипажу ледокола «Виктор Черномырдин».

Большое вам спасибо. Удачи!

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