Одобрен Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»

Source: Russia – Council of the Federation

Принятие закона обусловлено вступлением в силу изменений в Конституцию Российской Федерации.

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ», принятие которого обусловлено вступлением в силу изменений в Конституцию РФ, определяющих, в том числе, новые полномочия Правительства РФ и иной по отношению к действующему порядок назначения на должности его членов.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края законом регулируются вопросы статуса, состава и формирования Правительства РФ, организации и обеспечения его деятельности, взаимодействия Правительства РФ с Президентом РФ, палатами Федерального Собрания в рамках разделения и взаимодействия властей, а также взаимодействия с иными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Устанавливаются требования к членам Правительства Российской Федерации и соответствующие ограничения.

Федеральный конституционный закон определяет Правительство в качестве органа публичной власти и закрепляет его место в системе исполнительной власти РФ.

Устанавливается, что исполнительную власть РФ осуществляют Правительство РФ и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти под общим руководством Президента РФ, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.

Согласованное функционирование и взаимодействие Правительства РФ и иных органов, входящих в систему публичной власти, обеспечивает Президент РФ, который имеет право председательствовать на заседаниях Правительства и его Президиума. Президент РФ утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти; определяет в структуре федеральных органов исполнительной власти органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.

Правительство состоит из членов Правительства – Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров.

Члены Правительства не могут быть сенаторами РФ, депутатами Государственной Думы, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. В то же время заместители Председателя Правительства и федеральные министры могут замещать иные государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, должности государственной службы и муниципальные должности в случае, если это предусмотрено федеральными законами, указами Президента РФ.

Устанавливается новый порядок назначения Председателя Правительства РФ, его заместителей и федеральных министров.

Председатель Правительства назначается на должность Президентом РФ после утверждения его кандидатуры Государственной Думой. Если Государственная Дума отклоняет представленную Президентом кандидатуру Председателя Правительства, Президент вправе внести представление по новой кандидатуре или повторно по ранее отклоненной кандидатуре. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных Президентом кандидатур Президент назначает на должность Председателя Правительства, и в этом случае утверждение кандидатуры Председателя Правительства Государственной Думой не требуется.

Кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, за исключением руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, представляются Государственной Думе Председателем Правительства. Утвержденные Государственной Думой кандидатуры назначаются на должность Президентом РФ, отказать в их назначении Президент РФ не вправе.

Если Государственная Дума отклоняет представленную кандидатуру, Председатель Правительства вправе представить Государственной Думе новую кандидатуру или повторно ту кандидатуру, которая ранее была отклонена. В случае трехкратного отклонения указанных кандидатур Государственной Думой Президент РФ вправе назначить Заместителя Председателя Правительства, федерального министра самостоятельно из числа кандидатур, представленных Председателем Правительства.

Назначение федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, осуществляется Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

Президент вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре соответствующего министра; Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления в письменной форме информирует Президента о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

В соответствии с новыми положениями Конституции РФ определены соответствующие полномочия Правительства. Например, в качестве приоритета деятельности Правительства закрепляется обеспечение проведения в РФ единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

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