ООО «Газпром проектирование» провело инженерно-экологические изыскания в Республике Коми

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 ноября 2020, 14:30

Работы проводились в центральной части Республики Коми, на территории между компрессорными станциями КС-9 «Малоперанская» и КС-10 «Ухтинская», где будет пролегать участок проектируемой третьей нитки МГ «Бованенково — Ухта».

В ходе изысканий обследовано около 150 площадок: изучены почвенный и растительный покровы, животный мир, ландшафты. Во время полевых работ отобрано более одной тонны материалов — проб и образцов почв, поверхностных и подземных вод, донных отложений для химико-аналитических исследований.

Результаты инженерно-экологических изысканий будут использованы для проведения оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду и служить исходными данными при разработке природоохранных мероприятий на период его строительства и эксплуатации.

Кроме того, лабораторное заключение даст возможность спрогнозировать поведение грунтов. Полученные данные будут учтены при проектировании, что позволит продлить срок эксплуатации будущего объекта.

Инженерно-экологические изыскания проводились в рамках подготовки проектной документации для строительства МГП «Бованенково — Ухта. 3 нитка». Завершение цикла работ с последующей передачей документации на оценку ФАУ «Главгосэкспертиза России» запланировано на 4 квартал 2021 года.

Справка

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