Положения Федерального закона «О безопасности» приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Основные цели международного сотрудничества в области обеспечения безопасности в части защиты суверенитета и территориальной целостности России дополняются положениями об охране независимости и государственной целостности Российской Федерации.

Одобрены изменения в Федеральный закон «О безопасности». Речь идет о приведении некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

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По его словам, основные цели международного сотрудничества в области обеспечения безопасности в части защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации дополняются положениями об охране независимости и государственной целостности РФ, предотвращении внутренних и внешних угроз, пресечении действий, направленных на отчуждение части российских территорий, а также призывов к таким действиям.

«Также дополняется статья 7 Федерального закона «О безопасности» положением о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», — сказал сенатор.

Кроме того, отметил законодатель, закрепляются полномочия Совета Федерации проводить консультации по предложенным Президентом России кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

По словам Виктора Бондарева, статья 15 Федерального закона «О безопасности» дополняется положением о том, что Заместителю Председателя Совета Безопасности, Секретарю Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета Безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

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