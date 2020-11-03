Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#наука#Космодромы#Байконур#ЦПК#Центр Хруничева03.11.2020 14:15

Продолжаются испытания модуля «Наука»

На испытательных площадках космодрома Байконур специалисты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжают испытания нового модуля Международной космической станции — «Наука». На сегодняшний день из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено 306 в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний.

Проведены защитные операции изделия, защитные операции элементов системы обеспечения теплового режима и проверка цепей пиропатронов. В части проверок системы управления бортовой аппаратуры проведены следующие работы: проверка приборов блока силовой коммутации манипулятора, проверка блока размножения сигналов модернизированного, проверка шин обмена через стыковочный агрегат, проверка команд матрицы технологического управления, проверка цепей системы управления бортовым комплексом через плату перестыковки соединителей, проверка резервных цепей таходатчиков и многие другие задачи.

Кроме того, специалисты российской ракетно-космической отрасли отработали раскрытие-закрытие антенн аппаратуры «Курс-П» и «Курс-А», раскрытие-закрытие мишени стыковки и крышки иллюминатора, выполнена проверка питания и управления приводов раскрытия солнечных батарей.В ближайшее время специалисты также проведут проверки работоспособности автономного средства электрообогрева пассивного стыковочного узла, цепей датчиков активного стыковочного узла. Также запланированы защитные операции цепей научной аппаратуры для шлюзовой камеры и др.

На площадке № 254 космодрома Байконур прошли плановые занятия для космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва на модуле «Наука». Планируется, что именно этот экипаж будет встречать новый модуль на Международной космической станции в будущем году.

Заместитель руководителя лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по проектированию деятельности и техническим средствам подготовки Павел Виноградов рассказал о том, как прошло занятие и его значении в подготовки экипажа к полету:

«Наша задача была показать ребятам модуль в «раздетом виде». Когда внутри него уже установлены все бортовые системы и агрегаты, с которыми им предстоит работать, когда они будут на МКС, но отсутствует часть интерьера и другое оборудование, которое может препятствовать его детальному изучению. Также было важно изучить модуль снаружи, когда на нем еще нет экранно-вакуумной теплоизоляции, не установлены солнечные батареи и манипулятор ERA. Ведь за ними скрываются очень многие элементы конструкции модуля, например, такелажные крепления для научного оборудования, которое будут устанавливать космонавты на орбите. Модуль очень сложный, так что, конечно, изучать его только по картинке невозможно, нужно увидеть что называется «в железе», потрогать своими руками. Когда мы увидим модуль в следующий раз, он будет дооснащен, будет выглядеть красивее, но мы уже не сможем познакомиться с некоторыми нюансами, которые потребуются для дальнейшей работы с ним на МКС.

По итогам занятий специалисты летно-космического центра «Энергии» и Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подготовили отчет, который содержит порядка 40 пунктов с рекомендациями по безопасному и комфортному нахождению экипажа внутри модуля, а также работе в нём. Никаких критический замечаний нет, все только для того, чтобы улучшить «Науку», которая по корпусу всё та же прежняя, но по оснащению, безусловно, другая. Это и новые системы воздуха и АСУ [ассенизационно-санитарное устройство], и огромная стена для проведения научных экспериментов (удобные интерфейсы для установки разных видов научного оборудования), и дополнительная каюта для космонавтов. В общем, не скрою, что модуль мне понравился. Отмечу и то, как идет работа по его подготовке к запуску. Инженеры и испытатели работают буквально круглые сутки. И общение с экипажем для их эмоционального настроя тоже имеет большое значение. Мы, кстати, постарались приехать так, чтобы не помешать рабочему процессу и вписаться в уже имеющий график.

Все мы понимаем, что разворачиванием модуля и интеграцией его в российский сегмент МКС предстоит заниматься ни одному экипажу. Поэтому надеемся, что пандемия всё-таки позволит посмотреть «Науку» уже в работающем состоянии здесь на Земле не только Новицкому и Дуброву, но и другим космонавтам, которые, по планам, должны отправится на МКС в ближайшие годы».

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