Расширяются механизмы заимствований для муниципальных образований

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в закон о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 1 и 21 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». Речь идет о расширении механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований.

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Авторы документа – сенаторы Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, предусматривается возможность предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав одного субъекта РФ, бюджетного кредита на срок до трех лет.

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов планируется осуществлять в порядке, установленном законом субъекта РФ, в состав которого входят соответствующие муниципальные образования. При этом цели бюджетного кредита и размеры платы за его использование должны определяться нормативным правовым актом муниципального образования, предоставившего бюджетный кредит.

Указанные изменения направлены на создание правовых оснований для предоставления и получения на местном уровне «горизонтальных» бюджетных кредитов. Предлагаемый порядок будет действовать в дополнение к случаям, установленным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающим возможность предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов.

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