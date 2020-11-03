Сегодня в «Эфире»: надзор в сфере распространения никотиносодержащей продукции, защита трудовых и жилищных прав, история становления органов прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О преподавателях и студентах факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации расскажет в рубрике «0+» ректор Университета прокуратуры Российской Федерации Оксана Капинус.

В рубрике «Криминальный тренд» пойдет речь о результатах работы прокуратуры города Москвы в сфере защиты трудовых прав граждан.

Об особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Чехии узнаете из рубрики «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров».

Программа «Эфир» на вторник 3 ноября 2020 года:

• «Криминальный тренд». Дом со всеми неудобствами: прокурорский надзор за переселением граждан из аварийного жилья.

• «Логика закона». Детский отдых под контролем.

• «Дело жизни». На страже закона.

• «0+». «Кадры решают все». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации в год 50-летия факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

• «Вы в эфире». О надзоре за исполнением законодательства в сфере распространения никотиносодержащей продукции.

• «Мир и порядок». Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Чехия.

• «Субъект права». Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. ЮФО.

• «75 лет Победы». От жестоких сражений до мирных будней. Прокурор трех областей С. П. Адушкин. Фильм 2.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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