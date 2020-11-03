Сенаторы Сергей Колбин и Белан Хамчиев вошли в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Принято Постановление палаты об изменениях составов комитетов СФ.

На 491заседании Совета Федерации заслушана информация о наделении полномочиями сенаторов РФ.

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В Совете Федерации проходит 491-е заседание

3 ноября 2020 года, 10:00г.

Сергей Колбин наделен полномочиями сенатора РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя. Григорий Ледков ЛедковГригорий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа наделен полномочиями сенатора РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Им вручены удостоверения и нагрудные знаки сенаторов РФ.

На заседании Совета Федерации также принято Постановление палаты об изменениях составов комитетов СФ.

Изменения представил Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Согласно Постановлению, сенаторы РФ Сергей Колбин и Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия вошли в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Этим же Постановлением Белан Хамчиев выведен из состава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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