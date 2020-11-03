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#Роскосмос#Главное#Первый канал#Вызов03.11.2020 12:00

Стать звездой. Отправиться к звездам

Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

Дмитрий РогозинГенеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»«В данном проекте для нас важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов и специалистов отрасли, обеспечивающих безопасность пилотируемых полётов в космическом пространстве, но и отработка возможности ускоренной подготовки к такому полёту и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции. Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа».

Константин ЭрнстГенеральный директор Первого канала«Если начать расспрашивать наших соотечественников моложе 30, то вне зависимости от профессии и пола обнаружится, что большинство из них когда-нибудь хотели, а многие и сейчас хотят отправиться на околоземную орбиту. Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать. И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении „на старт“. Роскосмос, выполняя свои профессиональные обязанности и реализуя новые космические программы, счёл, что может подготовить двух космонавтов-исследователей, один из которых отправится в космос для съёмок художественного фильма с рабочим названием „Вызов“. У профессиональных актрис, которых мы ищем, прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звёздам. Став при этом большой международной звездой».

Алексей ТроцюкГенеральный продюсер Yellow, Black and White«Несмотря на огромный опыт в производстве большого кино мы впервые столкнулись с задачей такой сложности. В кратчайшие сроки необходимо найти не просто актрису — нам нужен настоящий супергерой. Мы ищем женщину, способную сыграть свою роль на Земле, а затем выдержать сложнейшую подготовку, полететь в космос и там, в состоянии невесомости, также решить сложнейшие съемочные задачи. Именно поэтому мы совместно с Первым каналом и Госкорпорацией „Роскосмос“ объявляем всероссийский кастинг. Если чувствуете в себе силы и талант, и готовы принять вызов — это ваш шанс стать первой!

Как принять участие в творческом конкурсе

На сайте Первого канала размещено творческое задание для желающих принять участие в отборе. Необходимо записать так называемую «самопробу» (снять на видео указанный монолог) и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. По итогам рассмотрения присланных работ — в течение месяца — отобранные кандидаты будут приглашены на очные кастинги. По окончании первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе приемная комиссия отберет до 30 финалисток.

Летная комиссия и Школа подготовки космонавтов

Врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовленности, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки (в ежедневном режиме).

По итогам финальной части конкурса, определятся две его победительницы — будущая исполнительница главной роли и ее дублер. Все этапы конкурса будут подробно освещаться в эфире Первого канала.

Общие требования

Гражданство — Российская Федерация

Пол — женский

Возраст — 25-45 лет

Базовое знание английского языка

Рост в положении стоя — 150-180 см

Масса тела — 50-75 кг

Информация о фильме

«ВЫЗОВ» (рабочее название)

Жанр — космическая драма

Режиссер-постановщик — Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»)

Сценарий — Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко

Продюсеры — Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

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