СФ одобрил изменения в закон о Конституционном Суде в части приведения в соответствие с положениями Конституции России

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» в части приведения в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации.

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Как сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края изменения затрагивают, в том числе вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности Конституционного Суда РФ.

Закрепляется статус Конституционного Суда как высшего судебного органа конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющего судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации.

Изменяется количественный состав Конституционного Суда; он состоит из одиннадцати (вместо девятнадцати) судей, включая Председателя КС РФ и его заместителя, и он правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. Предложения о кандидатах на должности судей могут вноситься Президенту Российской Федерации, в том числе, комитетами Совета Федерации и Государственной Думы, Верховным Судом РФ.

Председатель Конституционного Суда и его заместитель назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ сроком на шесть лет.

Совет Федерации по представлению Президента РФ прекращает полномочия указанных должностных лиц в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в определенных Федеральным конституционным законом иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Полномочия Председателя КС РФ или заместителя Председателя КС РФ могут быть досрочно прекращены Советом Федерации по представлению Президента РФ без прекращения ими полномочий судьи КС РФ в случае, если решением Конституционного Суда установлено, что названное лицо не исполняет должностные обязанности или исполняет их ненадлежащим образом.

Установлены дополнительные требования к кандидату на должность судьи КС РФ. В частности, судьей этого суда может быть назначен гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Для судей Конституционного Суда Российской Федерации установлен также запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

В соответствии с положениями Конституции РФ уточняются положения о разрешении Конституционным Судом вопроса о возможности исполнения в РФ решений межгосударственных органов. Закрепляется новое полномочие Конституционного Суда — разрешение вопроса о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Россию, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Кроме того, закрепляется порядок рассмотрения дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных законов.

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