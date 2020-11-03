Устанавливаются дополнительные требования к Уполномоченному по правам человека в РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный законе «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией РФ.

Смотрите также

Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края необходимость принятия закона обусловлена вступлением в силу изменений в Конституцию РФ.

Устанавливаются дополнительные к уже действующим требования к Уполномоченному по правам человека в РФ. Уполномоченным может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в РФ. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

MIL OSI