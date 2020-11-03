Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1803.11.2020 12:18

Утверждены экипажи МКС-65

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур.

Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены:

Олег Новицкий — командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» (Роскосмос);

Петр Дубров — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС-18» (Роскосмос);

Сергей Корсаков — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» (Роскосмос).

В состав дублирующего экипажа вошли:

Антон Шкаплеров — бортинженер МКС-65, командир корабля «Союз МС» (Роскосмос);

Андрей Бабкин — бортинженер МКС-65, бортинженер корабля «Союз МС» (Роскосмос);

Дмитрий Петелин — бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля «Союз МС» (Роскосмос).

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