Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики#МКС03.11.2020 14:31

20 лет полёта МКС отметили в Музее космонавтики

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию первой экспедиции на МКС, прошло 2 ноября в Музее космонавтики Москвы. Представители стран-участников и организаций присоединились к мероприятию в онлайн-формате. Главными гостями музея космонавтики в этот день стали Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев и заместитель директора Департамента пилотируемых космических программ — начальник отдела обеспечения реализации программ МКС и создания перспективных космических комплексов Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Данеев.

На связь с музеем в режиме видеоконференции вышли директор программы МКС НАСА Джоел Монталбано, руководитель Центра европейских астронавтов ЕКА в Германия Франк Де Винне, глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель, руководитель программы JAXA МКС Дзюн-Ичи Сакаи. Кроме того, к участникам присоединились молодые ученые ракетно-космической отрасли, студенты и учащиеся школьников из Санкт- Петербурга, Ставрополя, Краснодарского края и Московской области.

С видеопоздравлением к участникам обратился генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он выразил уверенность, что проект МКС позволит сохранить международное космическое сотрудничество несмотря на всю сложность ситуации в международной политике. Сразу за главой Роскосмоса к зрителям и участникам обратился действующий экипаж МКС в составе командира Сергея Рыжикова и бортинженеры Сергей Кудь-Сверчков и Кейтлин Рубинс. С борта станции они поблагодарили создателей МКС, первый экипаж и всех, кто занимался и продолжает заниматься поддержкой экипажа на Земле, за «фантастическую работу», и выразили надежду, что существующие технологии будут использованы в новых проектах.

Затем Сергей Крикалёв, Владимир Данеев и присоединившиеся к мероприятию в онлайн-формате представители космических агентств поделились своими мыслями и комментариями по поводу перспектив дальнейшего полёта МКС, а также ответили по видеосвязи на вопросы молодых ученых, студентов и школьников.Видеоконференция завершилась церемонией гашения памятного конверта с участием представителей Роскосмоса и директора Музея космонавтики Натальи Артюхиной.

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