Встреча с представителями религиозных объединений

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Я всех вас приветствую на нашей встрече, приветствую всех представителей традиционных религий России!

И прежде всего, конечно, хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой, многонациональной страны, с Днём народного единства!

Этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени.

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Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители разных национальностей и вероисповеданий. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество.

Мы знаем, что такой великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, убеждённые в том, что их единство – это мощная, непреодолимая сила.

В нашей истории немало примеров, когда за родную землю вставал весь народ. Так было и в 1812 году, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. Мужество защитников Родины не знало национальных различий. Их вдохновляла любовь к своей семье, к детям, к родному дому, чувство братского товарищества – те нравственные ценности, которые лежат в основе культуры, обычаев всех наших народов, наших традиционных религий.

Патриотизм и сплочённость граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную, многонациональную, многоконфессиональную страну.

Все её народы вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед, проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии.

Традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны нам нашими предками. Но этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться. Конечно, мы вправе и должны гордиться этим. Но этого недостаточно. Их надо беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями.

Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду.

Повторю, для нашей большой, огромной страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ. Эта сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского общества, средств массовой информации. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой. И мы стараемся действовать именно так – максимально деликатно и конструктивно.

Тем более что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями.

Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране.

Особая роль в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, чёткая приверженность ценностям мира, добра и милосердия – это имеет огромное значение.

Отмечу и колоссальный потенциал религиозных организаций в деле социального служения. Представители всех религий вносят свой вклад в нашу общую борьбу с распространением опасного заболевания.

Вы объединяете вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством, порой рискуя жизнью, ведут благородную волонтёрскую работу, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи и заботе, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, трудятся, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией и порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи – сами погибают, и делают это, исполняя свой пасторский долг бескорыстно, именно бескорыстно, а не за деньги.

Уже неоднократно подчеркивал, что главное для нас – это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России: это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм.

И не случайно рядом со мной на столе, здесь, слева от меня лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганчжур. В каждом из них заложены непреходящие истины. И ключевая, определяющая среди них – это любовь к человеку, к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще. Потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним.

И сегодня я хотел бы обратиться к словам из этих книг. Позволю себе процитировать некоторые.

Библия. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Или: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»

А вот Коран. «Скажи, Мухаммад: «не прошу я награды у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего». «Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне». «Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро».

Тора. «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего, и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы. Люби ближнего, как самого себя».

И, наконец, слова Будды. «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь. Это вечный закон. Если даже человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. Накопление добра – радость».

Уважаемые друзья! Ещё раз поздравляю вас с Днём народного единства. Глубоко символично, что этот праздник был учреждён по инициативе Межрелигиозного совета России. Это является ещё одним свидетельством, что исторический путь России как великой державы определило мирное, плодотворное взаимодействие разных народов и религий.

Позвольте всем вам пожелать успехов на пути духовного служения.

Пожалуйста. Хотел бы предоставить слово Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Прошу Вас.

Продолжение следует.

MIL OSI