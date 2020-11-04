Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Большая перемена#Артек04.11.2020 08:11

На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» подведены итоги

В Международном детском центре «Артек» завершились мероприятия суперфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Четыре дня плодотворной работы, участия в тренингах, мастер-классах, мотивационных сессиях со спикерами, подготовка и защита своих проектов финалистами «Большой перемены» подошли к концу.

Днём 3 ноября 2020 года участников суперфинала ждала встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Михаилом Корниенко, который рассказал о навыках, приобретенных во время годового орбитального полёта, а также об особенностях продуктивной коммуникации в замкнутом пространстве. Участники получили уникальную возможность — задать интересующие вопросы космонавту на разнообразные темы: много ли «космического мусора» на орбите Земли и насколько серьезная это проблема для человечества, как проходит общение с близкими с борта Международной космической станции и многое другое. Участники, задавшие лучшие вопросы почетному гостю, были отмечены памятными призами от Госкорпорации «Роскосмос».

Вечером того же дня состоялась церемония закрытия суперфинала, в рамках которого состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Ими стали 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. В рамках конкурса также были отмечены 20 лучших школ со всей России. Более 1 000 участников и гостей за время проведения мероприятия посетили стенд Госкорпорации «Роскосмос», поучаствовали в космических викторинах, познакомились с ракетно-космической техникой в интерактивном формате, сфотографировались с уникальными экспонатами и даже оставили свой автограф на память.

Старт конкурса Конкурс «Большая перемена» запустил 28 марта 2020 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В проекте приняли участие более одного миллиона школьников. Госкорпорация «Роскосмос» является системным партнером конкурса. За время проведения «Большой перемены» был проведен тематический месяц космоса, а также организовано множество викторин, онлайн-лекций, экскурсий и других активностей, которые позволили познакомить с российской ракетно-космической отраслью сотни тысяч российских школьников.

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