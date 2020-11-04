О встрече Постпреда Беларуси в Женеве Ю.Амбразевича с Генеральным директором ВОИС

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04 ноября 2020 г.



3 ноября 2020 г. в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялась встреча Постоянного представителя Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с Генеральным директором ВОИС Дареном Таном.

Ю.Амбразевич поздравил Д.Тана с назначением на должность руководителя ВОИС и акцентировал практическую значимость сотрудничества Беларуси с Организацией по всему спектру вопросов охраны интеллектуальной собственности.

Справочно. 22 октября 2020 г. Беларусь присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, что стало очередным практическим шагом нашей страны по обеспечению прав лиц с нарушениями зрения.

Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности проводят работу по присоединению Беларуси к Гаагскому соглашению ВОИС, что позволит стать полноправным участником международной системы регистрации промышленных образцов.

ВОИС оказывает Беларуси практическую помощь по развитию системы интеллектуальной собственности.

В ходе встречи стороны положительно отметили существенную активизацию взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердили взаимную готовность к расширению сотрудничества с акцентом на вопросах поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, а также развития в Беларуси системы досудебного урегулирования споров в области ИС.

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