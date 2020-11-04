Посещение Музея археологии Чудова монастыря

Source: President of Russia – Kremlin

Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где учёным Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII века, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем Президентом летом 2016 года было дано поручение создать подземный музейный комплекс.

Президента при осмотре экспозиции сопровождали Министр культуры Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

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