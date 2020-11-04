Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Предварительно установлено, что 4 ноября 2020 года в г. Великом Новгороде пассажирский рейсовый автобус совершил съезд с проезжей части ул. Санкт-Петербургской и врезался в стену главного корпуса Новгородского Государственного университета имени Ярослава Мудрого. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры, есть погибшие и пострадавшие.

На место происшествия прибыли и.о. прокурора области Денис Герасимов и прокурор г. Великого Новгорода Максим Синяев.

Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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