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#Роскосмос#Главное04.11.2020 14:44

Скончался Директор НИИ Ядерной физики Михаил Панасюк

На 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк.

Михаил Игоревич Панасюк в 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м — аспирантуру и в том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую диссертацию. В 1993 году М.И. Панасюку присуждено ученое звание профессора. Вся жизнь Михаила Игоревича была связана с Научно-исследовательским институтом ядерной физики, в котором он проработал более 50 лет, из них почти 30 лет — в должности директора.

Он был одним из ведущих специалистов в области исследования космических излучений. Являлся руководителем работ по спутнику «Михайло Ломоносов», запущенному в космос при первом пуске с космодрома Восточный в апреле 2016 года. Под его руководством созданы ключевые приборы для гелиогеофизических аппаратных комплексов серии метеорологических космических аппаратов «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М». Являлся активным участником программы Роскосмоса «УниверСат».

Научные исследования М.И. Панасюка были отмечены премией Минвуза СССР (1985), Ломоносовской премией МГУ (1999). Он был награжден нагрудными знаками «Отличник высшей школы» (1987) и «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2005).

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Мы потеряли товарища, друга, надежного коллегу. Я выражаю свои искренние соболезнования семье Михаила Игоревича. Это невосполнимая потеря для нас всех — с кем он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти».

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