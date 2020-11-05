А. Клишас: Законопроект о гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, направлен на реализацию поправки в статью 93 Конституции РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором внесенного документа.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края совместно с председателем Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внес законопроект «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

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По словам Андрея Клишаса, законопроект направлен на реализацию поправки в статью 93 Конституции Российской Федерации и предусматривает приведение в соответствие с указанной статьей порядка лишения неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий.

«В соответствии с поправкой лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется в случае принятия соответствующего решения Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного Суда, подтверждающего наличие в действиях экс-Президента признаков указанного преступления, а также заключение Конституционного Суда – о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения», — отметил Андрей Клишас.

«Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности, о лишении неприкосновенности экс-Президента должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы по инициативе не менее 1/3 депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой, — указал сенатор. — Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности, о лишении неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее чем в 3-месячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента РФ. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента РФ, экс-Президента РФ считается отклоненным».

«Действующие положения Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», которые законопроектом предлагается привести в соответствие с поправкой в статью 93 Конституции Российской Федерации, устанавливают, что экс-Президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует Председатель Следственного комитета РФ путём направления соответствующего представления в Государственную Думу, которая дает согласие на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий», — сказал Андрей Клишас.

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