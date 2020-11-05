А. Шевченко: Отвага детей-героев и их мужественные поступки вызывают глубокое уважение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области вручил школьнику из села Первая Григорьевка Сакмарского района Илье Сокольскому медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Вручение награды состоялось в рамках работы Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Пятнадцатилетний школьник Илья Сокольский спас двух своих младших сестер из дома, охваченного пожаром. В условиях плотного задымления и открытого огня молодой человек вынес девочек через окно.

Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Андрей Шевченко вручил оренбургскому школьнику памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Сенатор высоко оценил поступок юного героя. «Я не знаю, кем в будущем станет Илья, но вижу, что он уже стал настоящим, достойным членом нашего общества, совершил отважный поступок, на который способен далеко не каждый взрослый человек», — отметил Андрей Шевченко.

В мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов. Он вручил юному герою ведомственный нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС».

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