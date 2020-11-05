В «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» активизируют работу по взысканию просроченной задолженности

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 18:30

В период с января по сентябрь 2020 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» в судебном порядке взыскали с должников-потребителей природного газа 10,2 млн рублей. За 9 месяцев в суды было направлено 3128 претензий в отношении абонентов-неплательщиков на сумму более 10,8 млн рублей. 3155 исковых заявлений и судебных приказов по ранее поданным требованиям удовлетворено, оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

«Сегодня сотрудники нашего Общества работают в условиях, связанных с профилактикой и нераспространением коронавирусной инфекциии. Самоизоляция и карантин не снимают обязательств платить за газ вовремя и в полном объеме. Мы предлагаем всем абонентам пользоваться дистанционными сервисами, продолжаем вести претензионно-исковую работу и обязательно возобновим полный комплекс мер борьбы с неплательщиками, как только будут отменены все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому лучше не копить долги, а платить за газ вовремя», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Великий Новгород Андрей Белов.

Помимо судебно-исковой работы сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» применяют предупредительные меры в отношении неплательщиков. За 9 месяцев текущего года абонентам-должникам направлено 15,4 тыс. уведомлений о наличии задолженности и необходимости ее погашения. После получения уведомления часть потребителей уже оплатили долг на общую сумму 18,4 млн рублей

Справка

По данным на 01.10.2020 просроченная задолженность за природный газ населения Новгородской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» составила 50,1 млн рублей.

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