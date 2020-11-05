В. Кресс: Для реализации национальных проектов в субъектах РФ необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание «круглого стола» по вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики регионов.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Томской области Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области провел заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации».

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Сенатор отметил, что Совет Федерации уделяет самое пристальное внимание вопросам дополнительного профессионального образования, в том числе качеству подготовки квалифицированных кадров для экономики страны.

Законодатель обратил внимание, что совместно с профильными министерствами ведется мониторинг своевременной реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Речь идет о повышении конкурентоспособности профессионального образования. По его словам, вопросы кадрового обеспечения экономики неоднократно обсуждались на самом высоком государственном уровне.

Парламентарий считает, что наличие и подготовка квалифицированных кадров – сквозная задача реализации всех национальных проектов в субъектах РФ. Но для этого, уточнил сенатор, требуется ряд условий, в том числе, доступность образования для разных категорий граждан. Человек должен иметь возможность получать и улучшать свое образование на протяжении всей жизни, уверен Виктор Кресс, обратив внимание на необходимость непрерывного профессионального роста специалистов.

Виктор Кресс

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации»

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Сенатор отметил, что в последнее время наблюдается усиление внимания федерального центра к теме подготовки кадров для экономики регионов. Виктор Кресс считает, что изменилось в лучшую сторону и отношение бизнеса к этой сфере. Этому способствует сотрудничество работодателей и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Вместе с тем, отметил сенатор, вопрос мотивации работодателей для участия в образовательных проектах остается актуальным. «Здесь нужны системные меры по мотивации работодателей для участия в образовательных проектах, включая налоговые преференции и льготы», — сказал он.

«Тема эффективного встраивания системы СПО в экономику страны имеет серьезное значение. Это требует комплексных решений и зависит от структуры экономики, демографических показателей, образовательной сети в регионах», — подчеркнул Виктор Кресс.

При этом законодатель уточнил, что самой системе СПО не хватает педагогов и мастеров производственного обучения, особенно в дальних районах субъектов Федерации. В связи с этим он предложил распространить программу «Земский учитель» и на педагогов колледжей.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края отметил, что система профессиональной подготовки кадров адаптирована к современным условиям, включая выпускников коррекционных школ. Он акцентировал вопросы трудоустройства, создания новых рабочих мест, а также разработки и внедрения эффективной программы подготовки рабочих кадров.

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин отметил важность темы заседания в связи с 80-летием системы профессионального образования и проинформировал о принятии Стратегии развития профессионального образования до 2030 года. Это серьезный, комплексный документ, подчеркнул он.

Виктор Неумывакин указал на необходимость пристального внимания к содержанию образования и использованию новых технологий в этой сфере.

В ходе заседания участники обсудили вопросы модернизации системы подготовки профессиональных рабочих кадров для потребностей экономики субъектов РФ, развития системы формирования прикладных квалификаций, профориентационной работы со школьниками, взаимодействия с работодателями, трудоустройства выпускников образовательных организаций СПО, а также выполнения рекомендаций «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы развития системы среднего профессионального образования в РФ» от 27 февраля 2020 г., в том числе необходимость распространения специальной федеральной выплаты за классное руководство на преподавателей организаций СПО.

В рамках «круглого стола» Виктор Кресс вручил благодарности ряду экспертов Комитета СФ в связи с 80-летием системы профессионально-технического образования России и за большой вклад в ее развитие, а также Красногорскому колледжу в связи с 65-летием со дня его основания.

По итогам «круглого стола» участники приняли за основу проект рекомендаций, нацеленный на совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики регионов страны.

В дискуссии приняли участие президент Союза директоров ссузов России Виктор Демин, член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ольга Пилипенко, директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Судленков, директор Железногорского горно-металлургического колледжа Алексей Шебанов, ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов, ректор Белгородского института развития образования Альбина Бучек, директор Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина, председатель Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты Валерий Горелик, руководитель факультета «Индустрия красоты и гостеприимства» Первого Московского образовательного комплекса Галина Герасимова, директор Новороссийского социально-педагогического колледжа Екатерина Самарина.

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