В Надымском районе ученики «Газпром-классов» написали этнографический диктант

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 15:30

С 3 по 8 ноября проходит масштабная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Участие в ней приняли ученики «Газпром-классов» в городе Надыме и поселке Пангоды Надымского района. 64 старшеклассника проверили свой уровень этнографической грамотности в онлайн-формате.

Задания диктанта были оформлены в виде теста. 20 вопросов потребовали общих знаний об истории, культуре и национальном составе России, а 10 — об этнографических особенностях того региона, где проживает участник.

Учащиеся подшефных классов «Газпром добыча Надым» продемонстрировали широкий кругозор. По итогам тестирования большинство школьников получили высокие баллы.

«Вопросы из теста мне показались не слишком трудными, но очень интересными. Мой результат — девяноста семь баллов из ста. Я считаю, что очень важно знать особенности своей страны и народов, которые в ней проживают», — поделилась мнением ученица «Газпром-класса» из «Центра образования» поселка Пангоды.

Общие итоги диктанта будут подведены в день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2020 года.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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