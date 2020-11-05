В. Новожилов открыл новые мастерские в Вельском сельскохозяйственном техникуме

Source: Russia – Council of the Federation

Открытие новых мастерских позволит повысить качество образования, а также увеличит количество программ профессионального обучения, отметил сенатор.

В рамках работы в регионе представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в церемонии открытия новых мастерских в Вельском сельскохозяйственном техникуме.

Смотрите также

В мероприятии также участвовали депутат областного Собрания Виктор Шерягин и глава Вельского района Дмитрий Дорофеев.

Масштабное обновление материально-технической базы техникума стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». На создание пяти мастерских было выделено более 50 миллионов рублей. Среди них – «Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники».

«Мастерские оснащены современным оборудованием и средствами обучения для подготовки специалистов самого высокого уровня. В образовательном процессе будут участвовать новые отечественные легковые и грузовые автомобили, а также экскаватор-погрузчик. Открытие новых мастерских позволит повысить качество образования студентов, а также увеличит количество программ профессионального обучения по новым и перспективным специальностям, актуальным для экономики Архангельской области», — подчеркнул Виктор Новожилов.

MIL OSI