В ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступил новый автотранспорт на газомоторном топливе

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
5 ноября 2020, 15:00
Более 40 новых газомоторных автомобилей получили подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» в текущем году в соответствии с корпоративной программой газификации. На замену старой технике поступили седельные тягачи, самосвалы, бортовые грузовики, «вахтовки», тентованные фургоны, пассажирские автобусы.
Новый газомоторный транспорт экологичнее и экономичнее тех, что используют в качестве топлива бензин или дизель. В числе последних поступлений — современные модели автомобилей, созданные с учетом сегодняшних требований к безопасности, надежности и комфорту.
Некоторые модели грузовиков, например, КамАЗ-43118 являются полноприводными и приспособлены для внедорожных условий. Это необходимо для передвижения по вдольтрассовым проездам магистрального газопровода.
После регистрации в ГИБДД автотранспорт будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС, подключен к корпоративной системе спутникового мониторинга.
Для заправки автотранспорта газом в районах деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» от Ямало-Ненецкого автономного округа до юга Тюменской области организована работа передвижных газовых автозаправщиков.
Справка
ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.
Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.
На сегодняшний день доля газифицированных автомобилей в ООО «Газпром трансгаз Сургут» составляет примерно 35% от общей численности автопарка, это порядка 500 единиц техники. За время реализации программы путем перевода автомобильной техники на газ предприятию удалось сэкономить свыше 2800 тонн топлива.
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