В рамках работы в Новгородской области С. Митин встретился с главой региона А. Никитиным и представителями рыбопромышленников

Source: Russia – Council of the Federation

На встречах обсуждались вопросы совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранения водных биоресурсов.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел рабочую встречу с губернатором области Андреем Никитиным, а также с представителями новгородских рыбопромышленников.

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Как отметил сенатор, в ходе встречи с губернатором обсуждался вопрос реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Также парламентарий проинформировал главу региона о работе по совершенствованию законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов и правоприменительной практике в Новгородской области.

Кроме этого состоялась рабочая встреча с председателем Правления некоммерческого партнерства «Новрыбпром» Натальей Емельяновой. В ходе беседы поднимался вопрос механизма выдачи разрешений на вылов рыбы в озере Ильмень, а также об установлении требований по доставке уловов.

Сергей Митин рассказал о деятельности в Совете Федерации рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры.

По словам сенатора, в рамках встречи отмечалась важность совместного обсуждения актуальных тем отрасли на региональном уровне законодателями, исполнительной властью и участниками рынка правоприменительной практики.

«Развитие рыбной отрасли – приоритетная задача, в том числе такое направление, как рыболовство во внутренних водных объектах. Существуют различные подходы рыбопромысловиков, ученых и регуляторов отрасли. Необходимо создавать площадки для обсуждения позиций и вопросов применения существующего законодательства на уровне региона. Все стороны заинтересованы в развитии отрасли в Новгородской области, поэтому необходимо разработать механизм учета различных мнений в рамках существующего правового поля», — подчеркнул парламентарий.

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