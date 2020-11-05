В Республике Алтай газифицирован поселок Дубровка

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 13:15

Специалисты филиала «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию подводящие газопроводы к поселку Дубровка Майминского района Республики Алтай.

Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком является ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

Для газоснабжения Дубровки построены подводящие газопроводы общей протяженностью более 11,4 км и установлено 2 пункта редуцирования газа. Возможность подключиться к сетевому природному газу получили жители 212 индивидуальных домовладений, а также школа, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» завершили пусконаладочные работы и приступили к подаче газа в дома. На первом этапе газораспределительная организация планирует подключить к газоснабжению 11 домовладений, которые полностью готовы к приему газа — в домах смонтировано газовое оборудование, с жителями проводится инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

«Для перевода домовладений на природный газ необходимо обратиться в Клиентский центр „Газпром газораспределение Томск“ и заключить договор на техприсоединение к сетям газораспределения. На сегодняшний день процесс газификации начали 34 собственника», — рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай Николай Кондратьев.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай осуществляет техническую эксплуатацию газораспределительных сетей в Горно-Алтайске и Майминском районе общей протяженностью 575,78 км, а также подключение объектов к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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