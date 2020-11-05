Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 15:20

На линейной части Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершились ремонтные работы.

Газовики оперативно устраняли критические дефекты на участке 700–728 километров первой нитки магистрального газопровода «Комсомольское — Сургут — Челябинск», обнаруженные в результате внутритрубной дефектоскопии.

«Традиционно работы на линейной части проводятся поздней осенью или зимой, когда болота и грунт застывают и появляется возможность наморозить вдольтрассовые проезды, доставить к месту работ тяжелую технику, — поясняет заместитель начальника Сургутского ЛПУМГ по производству Игорь Набатов. — В этом случае требовалось действовать оперативно. Добираться до места работ было крайне нелегко. Приходилось всю технику возить по реке, с помощью баржи. На берегу трубоукладчики и экскаваторы с трудом добрались до нужно участка, а трубы для замены пришлось тащить волоком при помощи бульдозера».

Ремонт вели круглосуточно и выполнили в рекордные сроки — 12 суток. К оперативному устранению дефектов привлечены силы Сургутского ЛПУМГ, Ноябрьского и Сургутского аварийно-восстановительных поездов, Сургутского управления технологического транспорта и специальной техники и Инженерно-технического центра.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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