В Тамбовской области прокуратура доказала право гражданина на присвоение ему статуса ветерана Великой Отечественной войны и получение соответствующего удостоверения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Уваровская межрайонная прокуратура Тамбовской области провела проверку по обращению местной жительницы 1932 года рождения, в связи с отказом областного управления социальной защиты и семейной политики выдать ей удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (труженик тыла).

Установлено, что с июля 1944 г. по январь 1950 г. она работала в колхозе «Верный путь», в том числе в период Великой Отечественной войны.

Факт ее работы в колхозе в указанный период был установлен комиссией по назначению пенсий при исполкоме Уваровского райсовета народных депутатов на основании протокола опроса свидетелей от июля 1993 г. и засчитан в трудовой стаж.

В соответствии с законодательством граждане, проработавшие в тылу в годы войны не менее шести месяцев, отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны и имеют право на получение мер социальной поддержки.

Однако после обращения пенсионерки в областное управление социальной защиты и семейной политики ей было отказано в выдаче соответствующего удостоверения.

Поскольку женщина не имела возможности получить надлежащие документы, подтверждающие факт её работы в период Великой Отечественной войны, и самостоятельно подготовить исковое заявление в связи с преклонным возрастом, прокуратура выступила в защиту её прав.

Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Юридически установлен факт работы пенсионерки в тылу в период Великой Отечественной войны, что даёт ей право на получение звания ветерана, получение соответствующих льгот и выплат.

Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования, судебное решение вступило в законную силу.

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