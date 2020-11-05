В Тверской области в отношении должника возбуждено уголовное дело

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 12:15

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тверской области возбуждено два уголовных дела по ст. 177 УК РФ в отношении руководителя МУП «Тепло-Сервис».

Ранее в отношении МУП «Тепло-Сервис» Арбитражным судом Тверской области было вынесено и вступило в законную силу 28 решений о взыскании задолженностей за поставку природного газа в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», на основании которых были возбуждены исполнительные производства, объединенные в сводное. По состоянию на 01.11.2020 остаток задолженности составляет 213,9 млн рублей. Должник, в лице руководителя предприятия, проигнорировал данные судебные акты.

Согласно ст. 177 УК РФ, при неисполнении вступившего в законную силу решения суда о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере должник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (дочернее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз») — региональная компания по реализации природного газа всем категориям потребителей Тверской области, включая население.

Последние новости по теме

MIL OSI