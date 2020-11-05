Source: Russia Ministry of Sport

На сайте sport-premia.ru завершилось народное онлайн-голосование за лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года. За время голосования сайт премии посетили более 214 тысяч пользователей. В общей сложности номинанты получили 133 641 голос.

Согласно результатам народного голосования в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» больше всех голосов – 2597 – набрал гимнаст Никита Нагорный, в номинации «Спортсменка года» – Дина Аверина (художественная гимнастика) – 2067, в номинации «Тренер года» – главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. В номинации «Регион России» 8767 человек проголосовали за Оренбургскую область. Полные результаты народного голосования во всех 11 номинациях и 18 категориях размещены на сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе.

Напоминаем, что лауреаты премии определяются по итогам народного онлайн-голосования и голосования Экспертного совета, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным. Учитывается вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, спорта высших достижений и адаптивного спорта. Оцениваются личные заслуги спортсменов, тренеров и специалистов отрасли.

Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Пресс-служба Минспорта России

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