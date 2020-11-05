Л. Гумерова: Вопросы совершенствования законодательства в сфере детства находятся в повестке дня Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе VII Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в работе VII Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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Мероприятие на тему «Инновационный подход к развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» прошло в режиме видеоконференции.

Сенатор подчеркнула, что профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — одно из направлений современной государственной политики в сфере детства. «В текущем году мы подводим итоги реализации первого этапа основных мероприятий Десятилетия детства, объявленного Указом Президента РФ до 2027 года. С 2017 года реализуется План мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», — отметила она.

«Успешная профилактическая работа возможна только при консолидации усилий органов власти всех уровней. Вопросы совершенствования законодательства в области детства, включая профилактику правонарушений несовершеннолетних, — в повестке дня Совета Федерации», — дополнила законодатель.

Лилия Гумерова указала на закрепление в Конституции страны приоритетности государственной политики в сфере детства, обратив отдельное внимание на инициированный Президентом России закон о воспитании, вступивший в силу с 1 сентября этого года.

«Для эффективной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних важно укреплять межведомственное взаимодействие, обеспечить полноту учета несовершеннолетних «групп риска», активизировать индивидуальную профилактическую работу с трудными подростками. Необходимо учитывать лучший региональный опыт ранней профилактики проблемного поведения детей, негативных явлений в подростковой среде», — заключила сенатор.

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