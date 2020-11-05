Минэнерго России начинает эксперимент по работе активных энергетических комплексов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 ноября. – Минюст России зарегистрировал приказ Минэнерго, который позволит начать в стране эксперимент по работе нового типа микроэнергосистем – активных энергетических комплексов (АЭК).

В ходе эксперимента будут сформированы и опробованы новые организационно-правовые, технологические и экономические принципы функционирования объектов малой генерации в составе Единой энергосистемы России.

«Мы рассматриваем эксперимент по созданию активных энергетических комплексов как один из этапов формирования новых моделей цифровых энергетических рынков. По итогам эксперимента в 2023 году будет принято решение о целесообразности закрепления новых принципов работы на постоянной основе», – сказала заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Елена Медведева.

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