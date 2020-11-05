О. Алексеев: В Саратовской области в нынешнем году должны получить жилье почти 600 детей-сирот

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в рабочем совещании в правительстве области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в совещании, прошедшем в правительстве области. На мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, обсудили реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и вопросы обеспечения жильем детей-сирот.

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Сенатор рассказал, что в Саратовской области расположен 791 аварийный дом, расселить необходимо 27 тысяч человек из 13,4 тысячи помещений. «На реализацию программы запланировано 5,6 миллиардов рублей. Это средства фонда ЖКХ, федерального и регионального бюджетов. В рамках первого этапа необходимо расселить 455 квартир. 85 уже расселили, 370 должны расселить к концу года. Задача, поставленная на текущий год, будет решена. Четыре района области завершили данную программу», – пояснил Олег Алексеев.

В регионе продолжается работа и по обеспечению жильем детей-сирот. По словам парламентария, на данный момент на жилищном учете стоит около семи тысяч человек, у более пяти тысяч из них возникло право на получение жилья, более двух с половиной тысяч имеют соответствующие решения суда. «С 2013 года в Саратовской области обеспечено жильем более трех с половиной тысяч детей-сирот. В среднем в год на учет в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства встают около 400 человек. В 2020 году 578 детей-сирот должны получить положенные им квартиры. На эти цели предусмотрено более 734 миллионов рублей, из них 166,6 миллиона рублей — из федерального бюджета. К данному моменту передано 325 жилых помещений в 18 районах области. Строительство домов для ребят продолжается», – отметил Олег Алексеев.

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