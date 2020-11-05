Павел Сорокин в интервью Nikkei: «Россия ведет переговоры с Японией о начале коммерческих экспортных поставок водорода»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 ноября. –Россия ведет переговоры с Японией о начале коммерческих экспортных поставок водорода в рамках плана развития российской водородной энергетики. Об этом сообщил в интервью японской газете Nikkei Павел Сорокин.

По словам замглавы Минэнерго России, уже ведутся переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями о поставках российского водорода и подписании соответствующего двустороннего соглашения в этой области.

В то же время рассматриваются и поставки в другие страны Азии – Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию. Такая гибкость поставок, по словам Павла Сорокина, станет возможна благодаря производству в России сразу трех типов водорода – серого водорода с использованием ископаемого топлива, такого как природный газ, синего и зеленого. При этом Павел Сорокин подчеркнул, что извлечение водорода из природного газа представляется наиболее экономичным способом.

Ознакомиться с полным текстом интервью можно в разделе «Интервью и комментарии».

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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