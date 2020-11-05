Первый заместитель Министра спорта Азат Кадыров осмотрел ход строительных работ в «Крымском»

Source: Russia Ministry of Sport

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров в рамках рабочей поездки в Республику Крым посетил спортивные объекты ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».

Азат Кадыров побывал на передаваемой в федеральную собственность базе отдыха в п. Чайка, а также осмотрел объекты реконструкции «Крымского» в г. Алуште, в том числе и строящийся в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» многофункциональный спортивный комплекс с современным 50-метровым бассейном олимпийского типа.

Замминистра отметил, что спортивные объекты в Крыму, в том числе в Алуште уникальны. «Здесь идёт строительство гостиничного комплекса, плавательного бассейна, административного блока с медико-восстановительным центром, а также ведётся ремонт существующей гостиницы – это очень серьёзное укрепление базы, которое набирает сегодня обороты, – подчеркнул Азат Кадыров. – На самом деле эта база очень востребована практически всеми сборными командами Российской Федерации, потому что здесь уникальный климат, хорошая атмосфера и условия. Мы сегодня с нашими коллегами при поддержке Правительства Республики Крым работаем над тем, чтобы эта база стала одной из лучших на всём российском пространстве. Потому что уникальные условия Крыма и современные условия здесь, на этой базе, позволяют проводить не только качественную подготовку для сборных команд, но и, безусловно, помогают восстанавливаться спортсменам».

Азату Кадырову презентовали концепцию развития центра «Крымский» с возможностью создания экспериментальной площадки инновационной спортивной подготовки и сопровождения тренировочного процесса спортсменов от детско-юношеского до уровня спорта высших достижений.

Пресс-служба Минспорта России

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